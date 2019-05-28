«ساوثجيت» يعلن قائمة إنجلترا لدوري الأمم الأوروبية

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ساوثجيت

دورى الامم الافريقية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت، قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباريات بطولة دوري أمم أوروبا مطلع الشهر المقبل.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراة نصف النهائي دوري أمم أوروبا يوم 6 يونيو المقبل ضد المنتخب الهولندي، على أن يواجه الفائز منهما نظيره من مباراة البرتغال وسويسرا يوم 9 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة كلاً من: بوتلاند - هيتون - بيكفورد - أرنولد - بن تشيلويل - جوميز - مايكل كين - ماجواير - داني روز - ستونز - والكر - باركلي - ديلي ألي - ديلف - داير - هندرسون - ديكلان رايس - هاري كين - لينجارد - راشفورد - سانشو - سترلينج - كالوم ويلسون.

 


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