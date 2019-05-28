» نتنياهو: هجومنا بسوريا ردا على هذا الأمر

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إن الهجوم بسوريا، مساء الإثنين، جاء ردا على استهداف جيش النظام السوري لطائرة إسرائيلية.
جاء ذلك في فيديو مصور لنتنياهو وزعه مكتبه عقب استهداف إسرائيل لموقع عسكري سوري.
وأضاف نتنياهو أن تل أبيب لن "تتحمل أي هجوم ضدها وسترد عليه بقوة وصرامة".
وأوضح: "قبل قليل حاول الجيش السوري إلحاق الضرر بطائرة إسرائيلية، ولم ينجح".
وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي "قام ردا على ذلك بتدمير القاذفة التي تم إطلاق الصارخ منها، سياستنا واضحة، نحن غير مستعدين لتحمل أي هجوم ضدنا، وسنرد على ذلك بقوة وصرامة".وأعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الإثنين، تعرض موقع عسكري شرق "خان أرنبة" بريف محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، لقصف إسرائيلي.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، أن القصف أسفر عن قتيل وإصابة آخر بجروح.
وذكرت الوكالة أن إسرائيل قصفت بصاروخ اليوم أيضا "تل الشعار" بالقنيطرة ما أسفر عن جرحى.
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق نيران من مضادات أرضية سورية، باتجاه طائرة عسكرية كانت في تحليق اعتيادي شمالي البلاد، وردا على ذلك أغار على المنصة التي أطلقت منها النيران". -

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