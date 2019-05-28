تونس.. الإعلامي "نبيل القروي" يعلن عزمه الترشح للرئاسة

28 مايو 2019 - 01:30 ص

أعلن الإعلامي التونسي نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" الخاصة، مساء الإثنين، عزمه الترشح بالانتخابات الرئاسية المقررة 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



جاء ذلك في حوار مع "القروي" (56 عامًا)، بثته القناة؛ قال فيه إن القرار يأتي على خلفية "اطلاعه على معاناة التونسيين في السنوات الثلاث الماضية".



وأضاف أنه سيشارك أيضًا في الانتخابات التشريعية، المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من خلال "حركة شعبية"، من دون توضيح.



يُشار أن "القروي" يدير جمعيّة "خليل تونس" الخيرية، ولا ينتمي لأي حزب سياسي منذ استقالته من "نداء تونس" في أبريل/نيسان 2017.



وبحسب نتائج نشرتها مؤسسة "إلكا للاستشارات" (خاصة)، منتصف مايو/أيار الجاري، جاء القروي في المرتبة الأولى لتوجهات الناخبين، بواقع 32%، يليه "قيس سعيد"، أستاذ القانون بالجامعة التونسية، بـ17%.

