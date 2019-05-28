نجل رئيس الزمالك يكشف مصير جروس مع الفريق

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الرياضة

جروس
جروس

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قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، إن مصير السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، سيتحدد خلال الساعات المقبلة.
وأضاف في تصريحات عبر قناة «المحور»، مساء الاثنين، إلى عقد جلسة بين مسؤولي النادي وجروس خلال الساعات المقبلة للتفاوض حول تجديد عقده.
تابع: «عقد جروس ينتهي بعد يومين، وسيتم عقد جلسة معه للحديث عن ملف التجديد وفقًا لظروف الطرفين وهذا شرط بقاءه».
واصل: «جروس حقق بطولتي السوبر المصري السعودي والكونفدرالية، ولكن في حال طلبه لمقابل مادي أعلى من إمكانياتنا فسيكون من الصعب التجديد».
أردف قائلًا: «تقدمت باقتراح لمجلس الإدارة لمد عقده لحين انتهاء المسابقات التي ننافس عليها، ومن ثم التفاوض معه، وهذه هي رغبة الإدارة».

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