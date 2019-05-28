  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:31 ص
بحث متقدم
مينا مسعود

فنان مصري يثير الغضب بعد ترويجه لمطعم إسرائيلي: مصدوم من رد فعلكم

أرشيفية

مفاجآت مدوية عن قاتلة طفلها بشرم الشيخ: أدينت في قضية آداب

القصر

قصر يتم تأجيره بـ80 ألف جنيه في اليوم .. شاهد واحكم .. هل يستحق؟

أمير مرتضى

تصريح مفاجيء من "أمير مرتضى" عن أبو تريكة .. فماذا قال؟

جروس

نجل رئيس الزمالك يكشف مصير جروس مع الفريق

"بيض مدحرج"

«البيض المدحرج».. «سحور ابن ذوات» أشعل غضب المصريين

اصحاب المعاشات

قريبًا.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أرشيفية

«الكل يشكو بعضه».. هل يصبح محو الأمية خطة قومية؟

الاخوان

قيادي سابق يتحدث عن مصير الإخوان بعد رحيل «تريزا ماي»

أرشيفية

أسعار ملابس العيد.. "نار يا جيوبى نار"

تصريح مفاجيء من "أمير مرتضى" عن أبو تريكة .. فماذا قال؟

الرياضة

أمير مرتضى
أمير مرتضى

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

#

تصريح مفاجيء لمستشار بن زايد عن "البرهان"

#

غضب غير معتاد من "أبو تريكة": ما يحدث لـ"صلاح" مسيء جدًا

#

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

امير مرتضى

شن أمير مرتضى - المشرف العام على نادي الزمالك - هجوما شرسًا على سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - بعد سخرية الأخير من تصريحاته التي قال فيها إنه لا يعتبر الأهلي منافسا على الدوري.

وقال "أمير" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : " هاجمني ووصفني بالتعالي والعنجهية وهذه التصريحات تقلل من قيمة ناديه والمنصب الذي يتقلده".

وأضاف: "حين تحدثت عن كون الأهلي ليس منافسا لأنه كانت له 12 مباراة مؤجلة".

واستدرك: "أفهم سيد عبد الحفيظ جيدًا ولدي تفسير لتصريحاته .. هو ليس من نجوم الصف الأول مثل أبو تريكة وبركات وحسام غالي ، وبالتالي يحاول تعويض قلة النجومية من خلال تصريحاته في منصب مدير الكرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: لهذه الأسباب شعرت بالارتياح حين رأيت صفقات الأهلي
» إصابة مدير مباحث شمال الصعيد في بني سويف
» «القرضاوي» يدخل على خط أزمة «من صام ولم يصلي»
» رئيس الفلسطيني: «صفقة القرن» ستذهب إلى الجحيم
» إضراب شامل بالسودان يومي الثلاثاء والأربعاء
» نتنياهو: هجومنا بسوريا ردا على هذا الأمر
» قوى التغيير بالسودان: "العسكري" أصبح قيادة سياسية
» فضيحة فيديو مستشار النمسا مع فتاة تطيح بالحكومة
» نهضة بركان يشكو حكم مباراة نهائي الكونفدرالية
» اتحاد الكرة يحدد مواعيد مبريات الزمالك قبل «كان 2019»
» سقوط 375 مصلي أثناء صلاتي التراويح والقيام

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف