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أزهري للسيدات : "اعتكفوا في غرف النوم "

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الشيخ إبراهيم رضا - العالم الأزهري

إيمان هاني

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وصف الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، العشر الأواخر من رمضان بالفرصة الأخيرة لتحقيق التقوى.

وأضاف "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن النبي اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، في المسجد، والاعتكاف سنة ويعني المكوث في المسجد.

وأضاف العالم الأزهري، أن الاعتكاف له شروط، ومنها أنه إذا دخل الشخص المسجد لا يخرج إلا للضرورة. وتابع رضا مخاطبًا السيدات قائلاً: "الست أعلى صلاة تاخد عليها أجر الصلاة في البيت، وأعلى مكان تاخد فيه الدرجة أوضة نومها، تفرش مصلية في مكان كدة وتصلي، اعكفوا في غرف النوم".

وأوضح أنه ليس كل المساجد تصلح للاعتكاف، ووزارة الأوقاف تخصص مساجد معينة لذلك.

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