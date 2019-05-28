مفتي الجمهورية: نحن مكلفون بتجديد الخطاب الديني

28 مايو 2019 - 07:24 ص

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن قضية تجديد الخطاب الديني كمصطلح هي قضية قديمة جديدة، مستدلًا على ذلك بقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، فمصطلح التجديد هو قديم قدم الرسالة المحمدية، ومأمور به شرعًا في كل وقت، معقبا: "نحن مكلفون بتجديد الخطاب الديني".



وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، أن تجديد الخطاب الديني، يعني إيصال الدين لكل أفراد المجتمع بوسائل عصرهم بحيث يفهم الحكم الشرعي فهمًا صحيحًا لائقًا للشريعة الإسلامية.



وتابع مفتي الجمهورية أن هناك جزءا من الأحكام ثابت ومستقر، لكن يحتاج أن نصل به إلى الآخرين بوسائل عصرنا، وهناك نوع متغيير يختلف من زمان لأخر ومن مكان لمكان ومن شخص لأخر، ومن حال لحال، وهو ما يطلق عليه أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والشخص.

