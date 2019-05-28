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عمر هاشم: الرسول نسى يقولنا موعد ليلة القدر

الحياة السياسية

الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم

إيمان هاني

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كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سر الحكمة من إخفاء الله موعد ليلة القدر، قائلا: "إن الله أطلع الرسول بموعدها فخرج ليخبر الصحابة به، وإذا بشخصين من المسلمين تخاصما فأنساه الله إياها.

واستشهد هاشم خلال لقائه ببرنامج "منى والناس"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، بقول الرسول: "إني خرجتُ لأخبركم بليلة القدر، فتناحي رجلان من أمتي فأنسيتها، وعسى أن يكون خيرًا لكم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن إخفاء ليلة القدر يعد دليلاً على أن الخلافات تنسي وتخفي الخير وأن الوفاق والصلح والمودة بين الناس سببًا لبروز الخير.

وأضاف: "الرسول قال عسر أن يكون ذلك خيرًا، لأن الإنسان لما يكون عارف ليلة ويعبد ربنا فيها يأخذ ثوابها لكن لما يعبد العشر ليالي يأخذ ثوابًا أكبر، "عشان كده الرسول نسي يقولنا موعد ليلة القدر".

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