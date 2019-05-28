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سر غريب وراء رفض سيد مكاوي تلقي العلاج لرد بصره

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الفنان الراحل سيد مكاوي

إيمان هاني

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روسيا

تن

عمرو عبد الحميد

سيد مكاوي

روت أميرة، ابنة الفنان الراحل سيد مكاوي، تفاصيل وكواليس من حياته الشخصية تذاع لأول مرة على الهواء قائلا: "سيد مكاوي كان مختلفا في نظامه الغذائي، حيث إنه كان يستيقظ متأخرًا، وكان "بيفطر لحمة محمرة".

وأضافت "أميرة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل، على قناة "تن" الفضائية، أن والدها رفض السفر إلى روسيا لكي يتلقى العلاج لإعادة النظر لعينيه.

وتابعت أنها عندما سألته عن السبب، قال لها: "أنا طول عمري متخيل الشجرة بشكل معين، والحمار بشكل معين، طب أفتح ألاقي الحمار شكله وحش، طب ليه، أنتوا عايزني أشوف الدنيا بشكل تاني وأنا شايف كل حاجة في الحياة بكشل حلو".

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