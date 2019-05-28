مع معدلات انخفاضه.. أسعار سعر الدولار اليوم

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متابعات - أمينة عبد العال

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البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لسعر الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل

أعلى سعر للشراء: 16.81 في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

و أقل سعر للبيع: 16.86 في البنك العقاري المصري العربي.

البنك                                    سعر الشراء             سعر البيع    

البنك العربي الأفريقي الدولى                 16.81           16.91     

بنك مصر                               16.80               16.90 

بنك التعمير والإسكان                         16.78                 16.88      

المصرف المتحد                      16.78              16.88                  

البنك المركزى المصرى               16.77              16.89  


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