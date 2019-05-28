لأول مرة.. طائرة أمير قطر في مطار جدة

28 مايو 2019 - 09:42 ص

شهد مطار جدة أمرًا غير متوقع حيث تداول نشطاء علي " تويتر" صورة لطائرة أميرية قطرية في مطار جدة.

وأشارت الحسابات على موقع التّواصل الاجتماعي "تويتر" عن هبوط طائرة أميرية قطرية في مطار "الملك عبد العزيز الدّولي" في جدّة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمرّة الأولى من اندلاع الأزمة الخليجية حين قطعت كلّ من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وكتب حساب قناة "قطر اليوم" على "تويتر": "الطائرة الأميرية القطرية تهبط بمطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية"، وأرفق التّغريدة بصورة للطائرة.



