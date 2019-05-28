» بالصور.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد

ارتبط اسم الفنانة، حلا شيحة، منذ عودتها إلي الفن، بعد 12 عاما من الاعتزال، بإثارة الجدل، فهي تصدم جمهورها ومتابعيها كل مرة بأمر جديد، وكان آخرها صورة جديدة لها مع كلمات غامضة، أثارة حيرة الكثيرين.

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة لها، معلقة: "لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون".

واعتبر بعض المتابعين أن حلا شيحة توجه رسالة لشخص معين، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "حبيبتي الحلوة، لا تهتمي للتعليقات السلبية عندك جمهور بالملايين يعشقك أولهم العراق" .

وعلقت أخرى: "ملقوش في الورد عيب قالوا احمر الخدين"، بينما حثها الكثيرون على عدم الاهتمام بالتعليقات السلبية والألفاظ الخارجة.

وتشارك حلا شيحة في دراما رمضان 2019 بمسلسل "زلزال" مع محمد رمضان ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.





