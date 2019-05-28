طارق الشناوي يكشف أمرا خطيرا عن "رامز في الشلال"

أثار ظهور الناقد الفني، طارق الشناوي، في برنامج المقالب الأشهر، رامز في الشلال، أمس الإثنين، جدلاً واسعًا، حيث لم يتم استكمال الحلقة، كما تعرض لبعض الإصابات، ما دفعه لكشف تفاصيل وقوعه ضحية لأحد برامج رامز جلال، الذي كان يتهمه دومًا بـ"الفبركة" .

قال الشناوي، في برنامج "حروف الجر"، للإعلامي، يوسف الحسيني، أنه "اتصل به في بداية الأمر صحفي يثق فيه ليخبره عن استضافته في برنامج مسابقات من إنتاج شركة إماراتية، وأنها تستضيف شخصيات عامة وليست مقصورة على الفنانين، وأخبره أنه سيتم التصوير في جزيرة بالي، وهذا أزال الشكوك بداخله.

وكشف عن أنه أثناء تصوير البرنامج انتابه الشك ولكنه ظن أن الأمر سينحصر في ظهور قرود من الجزيرة الشهيرة بها ومدربة، ولكنه فوجئ أنه سقط في شلال وهو لا يستطيع السباحة، ولم يخرج عن الآداب العامة لأن برامج المقالب تريد أكثر كم من استخدام الصفارة لحذف الألفاظ، ولكنه تمكن من السيطرة على غضبه.

وأكد الناقد الشهير أنه تأكد أنه وقع ضحية لمقلب فور سقوط اللوح الخشبي.