وزير الرياضة يهنئ "ساويرس" بالصعود للدوري الإنجليزي

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استون فيلا

خالد عبد اعزيز

ستويرس

هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، المهندس ناصف ساويرس، ملك نادي أستون فيلا، للصعود للدوري الإنجليزي مرة أخري.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "إنها حقاً عائلة محترمة: مبروك للمهندس ناصف ساويرس صعود نادى أستون فيلا الذى يملكه للدورى الإنجليزي الأول .

وصعد فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى نجم منتخب مصر إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى نهائى دورة "البلاى أوف".

وجاء هدفى أستون فيلا عن طريق أنور الغازى من صناعة أحمد المحمدى فى الدقيقة 44، وجون ماكجين فى الدقيقة 59، بينما جاء هدف ديربى كاونتى الوحيد عن طريق مارتن واجهورن فى الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وكان قد أشتري "ساويرس" فى 20 يوليو 2018  نادى أستون فيلا الإنجليزى، وذالك بالتعاون مع شريكه الأمريكى ويس إدينس.


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