تعرف على ترتيب قوة الجيش المصري حول العالم

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ذكر موقع "جلوبال فاير باور" المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم، في تقرير حديث له، أن الجيش المصري احتل المرتبة الثانية بين أقوى جيوش الشرق الأوسط.

وحدث تغير على ترتيب العام الماضي، حيث تراجع عدد النقاط التي منحها الموقع لبعض الدول ما أدى لتغير الترتيب، حيث احتل الجيش السعودي المرتبة الخامسة.

أدى هذا إلى وضع الجيش السوري في المرتبة السادسة رغم عدم تغير العلامة الممنوحة له مقارنة بالعام الماضي ما يعني تحسناً.

على صعيد آخر، ارتفع عدد النقاط التي منحت للجيش الإماراتي والكويتي، بينما سجلت الكثير من الجيوش تراجعا بعدد النقاط مثل إيران وإسرائيل إلا أن ذلك لم يؤثر على ترتيبها ضمن القائمة.

وأوضح الموقع أن التصنيف لا يعتمد فقط على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة، ولكنه يعتمد أيضا على مبدأ تنوع الأسلحة.

 وتابع الموقع أن من العوامل المؤثرة على التصنيف، الموقع الجغرافي، والوضع الاقتصادي، ومستوى الصحة العامة، والموارد الطبيعية، وعدد القوات العاملة والاحتياط، حسبما أورد موقع روسيا اليوم.

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