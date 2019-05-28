  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
جواد ظريف

فتوى دينية لـ"خامنئي" تمنع إيران من النووي

الجيش المصري

تعرف على ترتيب قوة الجيش المصري حول العالم

الملك سلمان

مكافأة خيالية من الملك سلمان.. تعرف عليها

سيارات داعش بالباغوز

صادم.. سيارات داعش بعد التفخيخ

فيلا

وزير الرياضة يهنئ "ساويرس" بالصعود للدوري الإنجليزي

حيل الهجرة

حيل تفوق الخيال.. تهريب أفارقة إلى أوروبا

السيارات الكهربائية

"البطاريات" تشعل صناعة السيارات في العالم

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف أمرا خطيرا عن "رامز في الشلال"

الشيشان

تصريح مفاجئ لرئيس الشيشان عن السعودية

سفير إيران في باريس بهرام قاسمي

إيران للخليج: مستعدون للحوار

رد علاء مبارك على متابع طالبه بالاعتذار عن فترة حكم والده

الحياة السياسية

علاء مبارك
علاء مبارك

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

علاء مبارك يوجه رسالة لـ"الزمالك" بعد فوزه على النجم

#

علاء مبارك يعلق علي مصير أمواله المهربة

#

علاء مبارك يهاجم الصحافة بسبب أموال والده بتغريدة نارية

#

حقيقة انضمام علاء مبارك لـ"البهائية" وعلاقته بالإخوان

الحكم

مبارك

اعتذار

علاء

رد علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على متابع طالبه بالاعتذار للمصريين عن فترة حكم والده.

ورد علاء بقوله: "كلنا بشر نصيب ونخطئ، وأرجع حضرتك لكلمة الوالد في المحكمة، وأهم شيء أن تكون النية صالحة والقصد سليم، وكما جاء في الحديث حضرتك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد، وكل عام وحضرتك بخير".

وكان متابع قد وجه رسالة إلى "علاء" قائلًا فيها: "ربنا يتقبل منا ومنكم علاء بيه، لكن نصيحتي لكم في العشر الأواخر هو تقديم اعتذار للمصريين عن الفترة التي قضاها والدك في الحكم وتطلبوا منهم السماح، ورد المظالم إن وجدت، غفر الله لنا جميعا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 6 بالاختناق بـ"مطروح"
» فضيحة بالدوري الإسباني..القبض على لاعبين بينهما نجم الريال
» بالفيديو.. أول تعليق لرجاء الجداوي بعد تدهور صحتها
» جريمة بشعة.."مسن" يقتل تلميذة بسكين ثم "ينتحر"
» خرجت بـ 4 حواجب بعد عملية تجميل لحاجبيها
» رسالة مؤثرة من "السعيد" لإدارة "بيراميدز"
» مفاجأة فى أسعار الذهب بسبب انخفاض سعر الدولار
» بالصور.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد
» 17 فنانًا يحيون 10 حفلات في عيد الفطر بالسعودية
» شيخ الأزهر: لو الزوج كلم زوجته ولم ترد فهي ناشز
» مفاجأة سارة لمحبي الأديب الراحل "أحمد خالد توفيق"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف