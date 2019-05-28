علاء مبارك يرد على ناشط طالبه بالاعتذار عن فترة حكم والده

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الحكم

مبارك

اعتذار

علاء

رد علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على متابع طالبه بالاعتذار للمصريين عن فترة حكم والده.

ورد علاء بقوله: "كلنا بشر نصيب ونخطئ، وأرجع حضرتك لكلمة الوالد في المحكمة، وأهم شيء أن تكون النية صالحة والقصد سليم، وكما جاء في الحديث حضرتك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد، وكل عام وحضرتك بخير".

وكان متابع قد وجه رسالة إلى "علاء" قائلًا فيها: "ربنا يتقبل منا ومنكم علاء بيه، لكن نصيحتي لكم في العشر الأواخر هو تقديم اعتذار للمصريين عن الفترة التي قضاها والدك في الحكم وتطلبوا منهم السماح، ورد المظالم إن وجدت، غفر الله لنا جميعا".



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