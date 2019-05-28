فرنسا ترفض إعدام الدواعش.. لهذا السبب

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عمرو محمد-متابعات

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا قامت بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها لعقوبة الإعدام، وذلك بعد أحكام بالإعدام صدرت بحق فرنسيين ينتمون إلى تنظيم داعش، الأحد، في العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن "فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام". وأضافت أن السفارة الفرنسية لدى العراق "تقوم بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بهذا الموقف الثابت".

وتسلم العراق الفرنسيين الثلاثة في فبراير، وقالت مصادر عسكرية في ذلك الوقت، إن 14 مواطنًا فرنسيًا كانوا بين 280 محتجزًا عراقيًا وأجنبيًا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للعراق .

وذكرت مصادر قضائية أن العراق بدأ في مارس إجراءات محاكمة 14 فرنسيا يشتبه بانتمائهم لداعش .

إلى ذلك، قال محامٍ عينته المحكمة، إن الفرنسيين الثلاثة رفضوا الحكم وطلبوا أن يمثلوا للمحاكمة في فرنسا، لكن القضاة تجاهلوا الطلب .

وترفض الحكومة الفرنسية حتى الآن رفضا قاطعا استلام مقاتلين من داعش أو زوجاتهم .

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان وصفهم في تصريحات سابقة له بـ"أعداء" للأمة، قائلا إنه ينبغي مثولهم للمحاكمة في سوريا أو العراق .

يذكر أن السلطات الفرنسية وافقت على عودة حفنة من الأطفال وتخطط للاستمرار في ذلك على أساس النظر في كل حالة على حدة .


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