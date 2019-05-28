"الشريان": هذا ما ستقوم به قناة "السعودية مباشر"

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متابعات-علا خطاب

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داوود الشريان

السعودية مباشر

ذكر داوود الشريان، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون، في تصريحاته، أن قناة "السعودية مباشر" التي تم إطلاقها، ستستمر في بث فعاليات القمم الــ3 "الخليجية والعربية والإسلامية " .

وعن ذلك، قال "الشريان" بمداخلة هاتفية له مع "الإخبارية"، أن كاميرات "السعودية مباشر" ستكون متواجدة في كل الأماكن التي لها علاقة بالقمم الثلاث.

وعن المناسبات الأخرى، أوضح أن المملكة لديها مناسبات كثيرة وستقوم تلك القناة بتغطيتها كلها، سواء كانت المناسبة سياسية أو اجتماعية وخلافه.


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