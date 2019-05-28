» تصريح صادم لـ كاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة

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قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ إن مشاركة قطر في القمم الثلاث لا يعني أبدًا عودة العلاقات.

وكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر: "كل هذه العزلة التي يمر بها أهل قطر عن عمقهم الإستراتيجي سببها دعم حكومتهم لجماعة الإخوان الإرهابية ومواقفها الدبلوماسية المؤيدة للعدو الفارسي".

وأضاف أن الطائرة القطرية التي حطت في مطار جدة تحمل وفدًا تنسيقيًا لمشاركة دويلة قطر في القمم الثلاث ولا يعني إطلاقًا عودة العلاقات".

يأتي هذا عقب هبوط طائرة أميرية تابعة لقطر في مطار جدة، حيث تداول نشطاء علي " تويتر" صورة للطائرة.

وقد هبطت الطائرة في مطار "الملك عبد العزيز الدّولي" في جدّة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمرّة الأولى من اندلاع الأزمة الخليجية حين قطعت كلّ من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وكتب حساب قناة "قطر اليوم" على "تويتر": "الطائرة الأميرية القطرية تهبط بمطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية"، وأرفق التّغريدة بصورة للطائرة.


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