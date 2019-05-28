  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:20 م
بحث متقدم
اضراب عام في السودان

الإضراب العام يغزو السودان استعدادات للعصيان المدني

غدة والي

التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

محمد نجم

نجل محمد نجم عن حالة والده: لا نملك سوى هذا الأمر

لابا

نادي سعودي يتحدي "الأهلي" في خطف "لابا"

1.71 مليار يستخدمون الفيسبوك

لن تتخيل الأوقات التي يقضيها العرب على "فيس بوك" في رمضان

صورة الخبر

هذا ما يفعله مفتى اغتصاب "نساء العرب" داخل الجيش الإسرائيلي

عبد الخالق عبد الله

رد مفاجئ من "تويتر" على تدوينة مستشار بن زايد

القذافي

معلومات تُنشر لأول مرة بشأن مقتل القذافي

ميدو

ميدو: في هذه السن سأصل لرئاسة الزمالك

طائرة قطر

تصريح صادم لـ كاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة

رد مفاجئ من "تويتر" على تدوينة مستشار بن زايد

آخر الأخبار

عبد الخالق عبد الله
عبد الخالق عبد الله

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد: قريبًا سيحدث هذا الأمر

#

مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

#

ترامب يجلب لنفسه السخرية.. اقتراح مدمر لإطفاء حريق نوتردام

#

أبطال آسيا.. العين يسقط أمام الهلال بهدف «الشلهوب»

تويتر

الأحواز

عبد الخالق عبد الله

تدوينة

تسببت تدوينة لعبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي في جدل واسع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسارع ممثلو نظام الملالي، بتقديم شكوى على إدارة "تويتر" لحذف التغريدة وإيقاف حساب "عبد الله".

وأعلنت إدارة "تويتر" أن التغريدة لم تخالف شروط وقوانين الموقع.

وكان عبد الله قد غرد على حسابه  قائلًا: "ربما قريبًا دولة عربية مستقلة اسمها جمهورية الأحواز في الخليج العربي".

وأرفق مع التغريدة خريطة إقليم الأحواز، حيث حصدت التدوينة مئات الإعجابات وتفاعل معها المئات من مستخدمي ورواد تويتر.

كما قام الأكاديمي الإماراتي  بنشر تغريدة تظهر تبرئته من خرق قوانين "تويتر"، بعد تغريدته التي تنبأ فيها باستقلال دولة الأحواز العربية بعد سقوط نظام الملالي.

يذكر أن النظام الإيراني يفرض حظرًا شاملاً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتساب".

كما تصنف إيران بأنها من أقل الدول حرية في استخدام مواقع التواصل، حيث تخضع المواقع الإلكترونية للرقابة الشديدة، بل إن السلطات تحظر بعض محركات البحث مثل جوجل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاب يذبح صديقه ويتهمه بالتعدي على "الشرطة"
» انتحار أمين شرطة بطلق ناري بـ"الإسكندرية"
» لست خيالاً.. كلب يكشف إصابة صاحبته بمرض السرطان
» تصريح صادم لـ كاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة
» شاهد.. آخر رسالة لـ مارلين مونرو قبل انتحارها
» ميدو: في هذه السن سأصل لرئاسة الزمالك
» شاهد.. طفل بصوت عذب يؤم المصلين
» مصرع وإصابة 6 بالاختناق بـ"مطروح"
» فضيحة بالدوري الإسباني..القبض على لاعبين بينهما نجم الريال
» بالفيديو.. أول تعليق لرجاء الجداوي بعد تدهور صحتها
» جريمة بشعة.."مسن" يقتل تلميذة بسكين ثم "ينتحر"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف