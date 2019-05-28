نادي سعودي يتحدي "الأهلي" في خطف "لابا"

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دخل مسئولو فريق الاتفاق السعودي على خط الصراع والمنافسة لضم لابا كودجو، من خلال تخصيص مبلغ مالي مغرٍ، في الوقت التي فتح فيه الأهلي خط اتصال لضم اللاعب.

وكشفت مصادر إعلامية سعودية عن تخصيص إدارة الاتفاق لمبلغ ثلاثة ملايين دولار لضم اللاعب إلى صفوف الفريق، وسافر رئيس الفريق خالد الدبل إلى العاصمة المصرية القاهرة قصد ملاقاة وكيل أعمال اللاعب، في خطوة جادة يرغب من خلالها الفريق السعودي في حسم صفقة بشكل مستعجل لقطع الطريق على كل الفرق الأخرى.

من جانبهم، يعمل مسئولو نهضة بركان على تمديد بقاء اللاعب في صفوف الفريق وحسم مواصلة المسار في المواسم المقبلة بالقميص "البرتقالي"، خصوصًا في ظل وجود وعد سابق من لابا كودجو لمسؤولي الفريق بتجديد عقده والاستمرار.

وكانت إدارة فريق النهضة البركانية تنتظر خوض نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره الزمالك المصري، للجلوس مع المهاجم الكونغولي لطاولة التفاوض؛ إلا أن دخول فرق مصرية وفرنسية على الخط ووجود إغراءات مالية من الاتفاق السعودي من شأنه أن يبعثر أوراق "البراكنة"، حيث تبقى كل الاحتمالات ممكنة في الأيام المقبلة.

وتوج المهاجم الطوغولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، هذا الموسم بلقب هداف مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد إجراء مباراة إياب النهائي يوم الأحد الماضي، برصيد ثمانية أهداف متقدِّما بفارق هدف واحد على المهاجم السوداني وليد بخيت، لاعب الهلال السوداني.


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