لن تتخيل الأوقات التي يقضيها العرب على "فيس بوك" في رمضان

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متابعات-علا خطاب

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جوجل

شهر رمضان

كشفت مصادر مطلعة عن أن شهر رمضان يعتبر فرصة "ذهبية" لشركة "فيس بوك" التي تملك أيضًا منصة "إنستجرام"، وشركة "جوجل" المالكة لـ"يوتيوب"، حيث يقضي العرب حوالي 58 مليون ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل نقلة نوعية في صعود إيراداتها في المنطقة.

من جانبه، أفاد المدير الإداري في "فيس بوك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رامز شحادة، بأن "المستخدمين يقضون وقتًا إضافيًا نسبته 5 في المائة على الموقع، أي نحو 58 مليون ساعة إضافية، خلال شهر رمضان، وفق تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" .

وأشارت  شركة "جوجل" إلى أن رمضان يعدّ فترة الذروة الإعلانية في المنطقة، إذ تحقق المسلسلات ارتفاعاً نسبته نحو 151 في المائة في عدد المشاهدين على موقع "يوتيوب".

وانعكاسًا لهذا الارتفاع الملحوظ، أطلقت الشركة "مسابقة الفانوس" The Lantern Award ، احتفاء بإعلانات الشهر الأكثر إبداعاً وجاذبية.

ولا تكشف "جوجل" عن إجمالي فترة المشاهدات في رمضان، لكنها لفتت إلى أن مشاهدة مقاطع الفيديو الرياضية ارتفعت بنسبة 22 في المائة، وزادت نسبة مشاهدة مقاطع فيديو السفر بـ30 في المائة، وبين 10 و20 في المائة للألعاب، في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما ارتفعت نسبة مشاهدة المحتوى الديني على "يوتيوب" بنسبة 27 في المائة.

وقالت مسؤولة اتصالات "جوجل" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جويس باز، إن مصطلحات البحث الشائعة لهذا العام، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في مصر والعراق والمملكة العربية السعودية، تضمنت مزيجاً من مسلسل "صراع العروش" (غايم أوف ثرونز) وأوقات الصلاة وبرامج رمضان التلفزيونية ومواعيد الأفلام ونتائج الدوري الإنكليزي.

وضمت التطبيقات الأكثر تحميلاً من "جوجل بلاي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألعاباً مثل "ستاك بول" Stack Ball ، ومنصات البثّ مثل "فو" Vu و"شاهد"، ومنصات التسوق الإلكترونية مثل "نون دوت كوم" و"جولي شيك".

وأفاد تقرير "أسوشيتد برس" بأن عمليات البحث عن مستحضرات التجميل ترتفع بنسبة 16 في المائة، وترتفع بنسبة 18 في المائة عمليات البحث عن نصائح جمالية على "يوتيوب"، مقارنة بباقي أشهر السنة.

ووفقاً لبيانات "خرائط جوجل" تزداد الزيارات إلى مراكز التسوق بأكثر من 20 في المائة، خلال الأسابيع الأخيرة من رمضان، استعداداً لعيد الفطر.

ولمساعدة الشركات على فهم عادات المستهلك بشكل أفضل في رمضان، حددت "جوجل" ست فئات من الجماهير: المشاهدون الأوفياء، الصائمون الملتزمون، المهتمون بالأطعمة والوصفات، المهتمون بشؤون الجمال، المسافرون، والمتسوقون.

وللتواصل مع نحو 180 مليون مستخدم في الشرق الأوسط، أطلقت "فيسبوك" و"إنستجرام" أيقونات رمضانية خاصة، لمنح الأشخاص أساليب أكثر تخصصاً للتعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت، لدى "إنستجرام" أيضاً حملة للترويج لأفعال الخير خلال الشهر.


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