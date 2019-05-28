التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

28 مايو 2019 - 03:07 م

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والي موعد صرف المعاشات يونيو 2019، لافتة إلى أنه من المقرر بدء صرف جميع المعاشات السبت المقبل 1 يونيو المقبل، من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الصرف من جميع المنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد.

ويتم الصرف من البنوك اعتبارًا من الأحد 2 يونيو المقبل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد على 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.

كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة.

وأصدرت الوزارة تعليمات في إطار صرف معاشات يونيو 2019 ، بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يوم السبت المقبل مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت الوزارة في بيان لها بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعاملين بالبريد المصرى وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلًا من اليوم العاشر من شهر يونيو.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .