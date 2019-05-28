كلوب: أحمل ذكرى سيئة بسبب "صلاح"

28 مايو 2019 - 03:22 م

يلتقي في الأول من يونيو المقبل فريق ليفربول الانجليزي مع نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر اقامتها في العاصمة الاسبانية مدريد.

وتواجد ليفربول في النهائي الاوربي هو للعام الثاني علي التوالي حيث التقر في العالم الماضي مع ريال مدريد الاسباني والذي تمكن من الفوز علي الريدز بثلاثية مقابل هدف واحد.

وصرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي بأنه يحمل ذكري سيئة من العام الماضي بسبب اصابة نجم الفريق محمد صلاح خلال لقاء فريقه مع الريال.

"هذا الموسم كان استعدادنا أفضل، غاب محمد صلاح ووفيرمينو عن مواجهة برشلونة، لكننا تغلبنا على ذلك".

وأضاف: "بالتأكيد تأثرنا بإصابة محمد صلاح، ولكن المشكلة لم تكن مجرد خسارة مو، ولكن آدم لالانا كان متاحًا فقط في اللحظة الأخيرة، لم يكن جاهزًا تمامًا".

واستعاد الذكريات السيئة –كما وصفها-: "إصابة محمد صلاح في النهائي لم تكن أفضل ما حدث، لقد عانينا بسبب ذلك، من الصعب أن يصاب نجم الفريق، حقًا انها ذكرى سيئة".

واختتم: "الآن نحن مستعدون لمثل هذه الحالات، ونتمنى ألا تحدث مجددًا".

ليفربول الآن يعود، في نهائي دوري الأبطال من جديد، لم يستسلم أبناء المدرب كلوب ولا مدربهم، ويبدو أنهم عازمون على تحقيق اللقب الغائب منذ 14 عام.

وتأهل ليفربول إلى النهائي بعد عبور برشلونة في نصف النهائي، رغم أنه دخل مباراة العودة متأخرًا بثلاثية ذهابًا، وبدون صلاح وفيرمينو وكيتا، لكن يورجن لم يستسلم، وقاد فريقه إلى مدريد.