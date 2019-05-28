صناعة النواب: قرارات جامعة القاهرة جريئة

28 مايو 2019 - 03:25 م

أشاد محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرارات التى اتخذها مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة،مؤخرا بعد تقدم الجامعة في تصنيف Leiden الهولندي للجامعات لعام 2019 بعد فحص 30 ألف جامعة على مستوي العالم طبقا للمعايير الدولية للتصنيف.

وجرى إدراج جامعة القاهرة الأولي على مستوي الجامعات المصرية، ونشرت الجامعة 7406 أبحاث دولية، منهم 5749 بحثًا بالمشاركة مع الجامعات العالمية، و217 بحثًا بالمشاركة مع الصناعة، و194 بحثًا متميزًا داخل أفضل 10 مجلات علمية دولية، محتلة المركز 341 عالميًا في هذا التصنيف.

وقرر رئيس جامعة القاهرة، زيادة مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس المنشورة بحوثهم في المجلات والدوريات العالمية بنسبة 100% بعد ضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي للبحوث العلمية، كما أعلن زيادة تمويل النشر الدولي بنسبة 100%، مؤكدًا أن مصر بحاجة للبحث العلمي الذي ينفع الناس ويساهم في التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين ترتيب الجامعة داخل التصنيفات الدولية المعتمدة.

وقال عامرفى بيان له اليوم، إن لجنة الصناعة بالبرلمان كانت ولازالت تطالب من الحكومة زيادة ومضاعفة ميزانية البحث العلمى والعمل على الاستفادة من الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد موجها تحية قلبية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لتأكيده أن ما تم اتخاذه من إجراءات في البحث العلمي والنشر الدولي يعد أكبر حزمة إجراءات اتخذتها الجامعة.

يأتي ذلك في إطار تشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من البحوث العلمية في دعم خطط الدولة نحو التنمية وأن إدارة الجامعة تقدم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثهم في المجلات الدولية مع ضرورة إنشاء منصة للنشر الدولي يكون دورها مساعدة الكليات، وبخاصة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية في المجلات والدوريات العالمية، إلى جانب المساعدة في ترجمة الأبحاث المستحقة للنشر الدولي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، والعمل علي تحويل المجلات العلمية بكليات الجامعة إلى مجلات دولية، مشيرًا إلى أن العدد الأول من مجلة جامعة القاهرة الدولية للعلوم الإنسانية جاري طباعته.

وأعرب عامر عن سعادته بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على انشاء كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة والتي تعد أول كلية للنانو تكنولوجي في مصر وحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانات والمقومات اللازمة لإنشائها من بنية تحتية وكوادر بشرية، لبدء الدراسة بها العام الجامعي المقبل مؤكدا اهمية هذه الكلية لخدمة كل مايهم الدولة المصرية فى هذا المجال.