الدولار يتراجع مجدداً ليسجل هذا الرقم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات وفقا لأخر تحديث بالبنوك اليوم الثلاثاء 28 مايو.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية في البنوك وبلغ أقل سعر في البنوك الآتية "التجارى الدولى، قناة السويس، المصرف المتحد، الإسكندرية" ليسجل بتلك البنوك نحو 16.78 جنيها للشراء و16.88 جنيه للبيع.

وبذلك التراجع تعدت نسبة تحسن الجنيه منذ مطلع العام الجاري نسبة 6%، وليسجل إجمالي ما خسره الدولار أمام الجنيه في نفس الفترة نحو 110 قروش.

واستقبلت السوق المصرية تدفقات قوية من النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، وبلغ حجم تلك التدفقات نحو 4.5 مليار دولار منذ بداية شهر مايو فقط.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 نحو 16.7872 جنيه للشراء و16.8872 جنيه للبيع، مقابل نحو 16.8125 جنيها للشراء، 16.9125 جنيها للبيع في تعاملات أول أمس الأحد.

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصرى

16.8 جنيه للشراء

16.9 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك مصر

16.8 جنيه للشراء

16.9جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

16.77 جنيه للشراء

16.87 جنيه للبيع

سعر الدولار بالبنك العربى الافريقى الدولى

16.79 جنيه للشراء

16.89 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك الإسكندرية

16.78 جنيه للشراء

16.88جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

16.78 جنيه للشراء

16.88 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

16.78 جنيه للشراء

16.88جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

16.79 جنيه للشراء

16.89 جنيه للبيع

سعر الدولار في أي جى بنك

16.79 جنيه للشراء

16.89 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك عودة

16.77 جنيه للشراء

16.87 جنيه للبيع


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