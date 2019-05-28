الأرصاد تحدز من موجه حارة قادمة.. تعرف علي ذروتها

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

الموجة الحارة

صباح الخير

حزرت هيئة الأرصاد من موجة حارة قادمة علي البلاد حيث يشهد الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، موضحا أن الموجة الحارة التي ستتعرض لها البلاد على مدار الأيام القادمة لن تكون بشدة الموجة الحارة السابقة.

وأوضح أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الخميس، منوها بأن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد منذ أيام تحدث مرة واحدة في العام.


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