القبض علي منتحل صفة مستشار محافظ كفر الشيخ

28 مايو 2019 - 04:57 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من القاء القبض علي عادل سليمان بسبب انتحالة صفة مستشار محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل الجماعي، والحصول على 7 ملايين جنيه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، فى القضية رقم 1998 لسنة 2019 قسم أول كفر الشيخ، أن المتهم «عادل سليمان» انتحل صفة مستشار محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للنقل الجماعي، وقدمه مدير التسويق بإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، عند تواجد المستثمر الكويتي "فهد خ س" لشراء عدد 12 ميني باص لشركته الخاصة "الفهد للنقل الجماعي"، وأوهماه على خلاف الحقيقة أن المتهم الاول مستثمر كبير ولديه شركة كبيرة تعمل فى السوق منذ سنوات طويلة ورأس مالها كبير.

واتضح من التحقيقات أن شركة كفر الشيخ للنقل الجماعى تأسست منذ 6 أشهر فقط برأس مال 50 ألف جنيه فقط، وأنها باسم المتهم الثاني، وقد عقدوا النية والعزم على الاستيلاء على مال المستثمر الكويتي، وأوهماه أنه سيحصل على نسبة 46% من شركة كفر الشيخ للنقل الجماعى، مقابل التنازل عن عدد 12 مينى باص التي قام المستثمر الكويتى فهد خليل سليمان بشرائها من ماله الخاص، وسدد المستثمر ثمنها بالكامل بشيكات بنكية.

وتم الاتفاق وتحرر عقد اتفاق بين المتهم والمستثمر الكويتي، على أن يدخل المستثمر الكويتي فى السجل والبطاقة الضريبية بنسبة 46% فى شركة كفر الشيخ، ووقع العقد المتهم منتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للنقل الجماعي واستولى على عدد 12 ميني باص، وأكثر من 3 ملايين نقدية، وفر هاربا، ولم يستطع المستثمر الكويتي الحصول على مستحقاته وأن جميع الشيكات بدون رصيد.

واستولى المتهم من المستثمر الكويتي على أكثر من 7 ملايين جنيه، وأوهمه أنه يعمل مستشارا لمحافظ كفر الشيخ، وأنه على علاقه شخصية به، وقد استطاع الحصول على موافقته على مشروع النقل الجماعي لشركته وهو رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للنقل الجماعي.

وأدعى المتهم على خلاف الحقيقة أنه سيتوسط له عند محافظ الغربية للحصول أيضا على النقل الجماعي في المحافظة عن طريق وسيط وهو مدير التسويق بشركة الوهاب مقابل 500 ألف جنيه.

وبناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة حماية الاستثمار والمستثمرين من جرائم النصب والاحتيال، أمر اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير امن كفر الشيخ واللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد عماد عامر رئيس قسم مباحث الاموال العامة بمديرية امن كفر الشيخ بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة والتى أصدرها المستشار هشام قزامل مدير نيابة كفر الشيخ بضبط واحضار المتهمين وعرضهم عليه فور الضبط.

وأكدت تحريات الأموال العامة صحة الواقعة وان المتهم معتاد على جرائم النصب والاحتيال واتهم فى العديد من القضايا ومنها القضية رقم 2599 لسنة 2009 والقضية رقم 4162 لسنة 2007 والقضية رقم 5623 لسنة 2012 والقضية رقم 587 لسنة 2017 والقضية رقم 9075 لسنة 2012 والقضية رقم 108 لسنة 2013 والقضية رقم 9073 لسنة 2012 والقضية رقم 9076 لسنة 2012 والقضية رقم 3099 لسنة 2013 وانه معتاد على جرائم النصب والاحتيال بطرق احترافية لصيد وايهام ضحاياه انه على علاقة قوية بالمسئولين بكفر الشيخ وانه لايستطيع اي احد المساس به والدليل على ذلك القضايا والاحكام التى عليه ولم يتم القبض عليه.