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جامعة الإسكندرية:

عدم إجبار الطالب على نشر أبحاث علمية لتقديم رسالته

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أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، ومجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، الموافقة على عدم جواز إجبار الطالب على نشر أبحاث علمية من رسالته كشرط لتقديم الرسالة لمجلس القسم فى حالة عدم وجود نص فى اللائحة الداخلية للكلية/المعهد.

كما وافق مجلس الدراسات ومجلس الجامعة على اقتراح كلية الطب بالموافقة على منح الدكتور هاينرش بيم إستشارى ورئيس قسم العمود الفقرى ـ ألمانيا لقب أستاذ زائر بقسم جراحة العظام والاصابات بالكلية لمدة عامين.

ووافق على اقتراح كلية الطب بالموافقة على منح الدكتور سامويل الام أستاذ البيولوجيا الجزئية وأبحاث الأورام بجامعة هانوفر ـ ألمانيا لقب أستاذ زائر بالكلية لمدة عامين، ووافق المجلس على اقتراح معهد البحوث الطبية الموافقة منح الدكتور هيثم السمالوطى أستاذ الأشعة بجامعة توليدو بالولايات المتحدة الأمريكية لقب أستاذ زائر للمعهد لمدة عامين.

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