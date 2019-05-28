تعيين فخري الفقي خلفا لوزيرة التخطيط

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فخرى الفقى

البنك المركز

هاله حلمي

أصدر البنك المركزي بيانا منذ قليل بتعيين الدكتور فخرى الدين على محمد إبراهيم الفقى، خلفا للدكتور هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط، علي أن يكون عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى من ذوى الخبرة، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس، وذلك بموجب القرار الجمهورى  رقم 253 لسنة 2019.

ويمتلك  فخرى الدين على الفقى خبرة دولية طويلة تناهز الـ 35 عاماً فى مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك فى مجالات التدريب والبحث العلمى والدراسات التطبيقية على مستوى كل من مصر والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

و تولى فخرى الفقى العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما عمل فى مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية فى الدول العربية، وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة فى مصر.

 فخرى الفقى له العديد من المؤلفات والبحوث الاقتصادية والمالية، كما أنه عضو فى العديد من الجمعيات الاقتصادية العلمية بالولايات الأمريكية المتحدة والنمسا ومصر، ولديه دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلي، وأيضاً تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقارى والتوريق والتأجير التمويلى وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وعمليات التقييم المالى فى إطار عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية.

كما حصل  فخرى الفقى على درجتى الماجستير والدكتوراة فى مجال الاقتصاد التمويلى من جامعتى كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.


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