» جامعة قناة السويس تعلن الإحصائيات الأخيرة لامتحانات نهاية العام

28 مايو 2019 - 07:31 م

أعلنت جامعة قناة السويس أنه بعد أسبوع من أداء امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات تواصل الجامعة الامتحانات النظرية بـ15 كلية من كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتورطارق راشد رحمي، رئيس الجامعة، وبمتابعة الدكتورمحمد شقيدف، المنسق العام لشئون التعليم والطلاب،وفقا بيان للجامعة اليوم الثلاثاء.

ومن ناحيته أكد الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية التربية، أن طلاب الفرقة الثالثة الذين يؤدون الامتحان بالفترة الصباحية وعددهم 1000طالب وطالبة يمثلون 18 شعبة، وعن الفترة المسائية فيؤدي طلاب الفرقة الثانية والبالغ عددهم 999 طالب وطالبة داخل 15 لجنة.

وقال الدكتورمحمد شقيدف لجان الامتحانات لمعهد فني تمريض، بإشراف الدكتورة هبه قطب، المشرف العام علي المعهد، حيث يؤدي اليوم طلاب الفرقة الثانية وعددهم 553 طالب وطالبة داخل 8 لجان بمبني معامل كلية الطب "ب"، حيث أطمئن على التهويه والإضاءه داخل اللجان.

ومن داخل لجان كلية التمريض أكدت الدكتوره وفاء عبد العظيم، عميد الكلية، أن طلاب الفرقة الثالثة يؤدون الامتحانات وعددهم 182 طالب وطالبة داخل 2 لجنه مع عدم وجود أي شكاوى، و يؤدى طلاب الفرقة الأولى وعددهم 158 طالب امتحان باطنة وجراحة داخل 5 لجان.

أما عن كلية الصيدلة فأعلن الدكتورياسر مصطفى، عميد الكلية، أن برنامج الصيدلة الإكلينيكية يؤدي فيه طلاب الفرقة الأولى وعددهم 60 طالب امتحان "توجه صيدلي"، وعن طلاب الفرقة الرابعة يؤدون امتحان "صيدله اكلينيكيه 2"، والبالغ عددهم 60 طالب، أما عن طلاب الفرقة الأولى "صيدله حديث " فيؤدون امتحان كيمياء عضوية وعددهم 150 طالب.

هذا وأكد الدكتورياسر مصطفى أن طلاب الفرقة الثالثة "صيدله حديث " يؤدون الامتحانات كيمياء حيوي بالفترة المسائية، مشيرًا إلى أن جميع طلاب الغرفة يؤدون امتحانات شفوية مع الالتزام التام تشكيل اللجان الامتحانيه من وجود ثلاث أعضاء هيئة التدريس، وأن تكون درجة الشفوي للطلاب هي متوسط الممتحنين الثلاث.

وعن لجان كلية طب الأسنان فيؤدي طلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة الامتحانات بالفترة الصباحية داخل بدروم الكلية، ومدرجات المبني الجديد وذلك بإشراف الدكتورعبادي القاضي، عميد الكلية.

ومن داخل لجان كلية السياحة والفنادق أكد الدكتورمحمد عبد الرحمن حجازي، عميد الكلية، أن طلاب الفرقة الأولى وعددهم 412 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 8 لجان بالفترة الصباحية.

أما باقي الفرق فقد أكدت الدكتوره فاتن العليمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب الفرقة الثانية والبالغ عددهم 180 طالب، وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 105 طالب، وطلاب الفرقة الرابعة وعددهم 100 طالب يؤدون الامتحان داخل 11 لجنة.

وعن لجان كلية الألسن فيؤدي طلاب الفرقة الأولى وعددهم 320 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية بدءً من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا داخل 14 لجنة، وذلك بإشراف الدكتورحسن رجب، عميد كلية الألسن.

وعلى جانب آخر ومن داخل كلية الزراعة فقد يؤدي طلاب الفرقة الثانية "زراعه عام "وعددهم 225 طالب وطالبة داخل 4 لجان، كما يؤدي اليوم طلاب المستوي الثاني ببرنامج مشروعات زراعية، وعددهم 41 طالب وببرنامج سلامه الغذاء وعددهم 39 طالب وبرنامج هندسه زراعية وعددهم 101 طالب وذلك بإشراف الدكتور مجدي عثمان عميد كلية الزراعة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور وليد شعبان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه يؤدي طلاب الفرقة الرابعة بالفترة المسائية "زراعه عام "وعددهم 135 طالب وطالبة داخل 3 لجان، كما يؤدي طلاب البرامج الثلاث وعددهم 150 طالب وطالبة داخل 4 لجان.

وأكد الدكتورعبد الرؤوف مصطفى، عميد كلية الحاسبات، أن طلاب الفرقة الثالثة يؤدون الامتحان بالفترة الصباحية داخل أربعة مدرجات وقاعة، وعن الفتره المسائية فقد يؤدي طلاب الفرقة الأولى داخل ثلاث مدرجات وثلاث قاعات مع توافر جميع وسائل التهويه المناسبه بداخل كل قاعة.

كما أدى اليوم 1900طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية داخل 48 لجنه يمثلون 10 أقسام بالكلية وبتواجد 12 عضو هيئه تدريس و40 معيد و46 ملاحظ، وعن طلاب الفرقة الثالثة فيؤدون الامتحان بالفترة المسائية وعددهم 1500 طالب وطالبة وذلك بمتابعة وإشراف الدكتورعادل السعدني عميد كلية الآداب.



