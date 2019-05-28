  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:31 م
بحث متقدم
الدولار

هبوط حاد للدولار أمام 6 عملات.. الجنيه المصري بطلها

زينب حنفي

مطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس السعودية

الإيقاف فى انتظار جهاد جريشة

رسميا.. إيقاف جهاد جريشه 6 أشهر

جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس تعلن الإحصائيات الأخيرة لامتحانات نهاية العام

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس بـ"العناني"

البنك المركزي

تعيين فخري الفقي خلفا لوزيرة التخطيط

صلاح

"صلاح": أنا متحمس وهذا الشخص سيكون سبب حصد اللقب

وزير الدفاع

وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلى المنطقة المركزية

كفر الشيخ

القبض علي منتحل صفة مستشار محافظ كفر الشيخ

الحرارة في مصر

الأرصاد تحدز من موجه حارة قادمة.. تعرف علي ذروتها

مطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس السعودية

عرب وعالم

زينب حنفي
زينب حنفي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

هبوط حاد في البورصة السعودية ومكاسب في المصرية

#

الدخيل يغرد عن "التشيع" .. تفاصيل جديدة

#

مطالب بتدريس الجنس فى المدارس.. و«تعليم البرلمان» ترد

#

إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس

تعليم

المداراس

زينب حنفي

الثاقفة الجنسية

طالبت الأديبة والكاتبة السعودية “زينب حنفي”، بضرورة تدريس الثقافة الجنسية في المدارس السعودية، مؤكدة استخدامها “للجنس” في بعض روايتها، قائلة: ” أنا استخدم الجنس في الرواية إذا كان يخدم النص الروائي ” .

وضربت “حفني” مثلاً من خلال ظهورها ببرنامج “مجموعة إنسان” الذي يقدمه الإعلامي العلياني، بروايتها ” لم أعد أبكي ” مؤكدة أنها إن لم تكن قد استخدمت الجنس في تصويرها لمشهد اعتداء سائق على فتاة في منزلها، لما كان وصل الهدف التوعوي الذي أرادت إيصاله للقارئ.

ورداً على سؤال حول رأيها عن نشر الثقافة الجنسية في المجتمع، فقالت الأديبة “زينب حنفي” أنها تطالب بتعليم الثقافة الجنسية في المدارس، ونشرها في المجتمع.

وعن الرقابة قالت حفني: ” اليوم أنا متفائلة أن الرقيب الجاهل يختفي، وأمل أن تبدأ دار النشر السعودية في استقطاب الكتاب ” .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجي المتوفي يجلس علي كرسي متحرك
» جامعة قناة السويس تعلن الإحصائيات الأخيرة لامتحانات نهاية العام
» عدم إجبار الطالب على نشر أبحاث علمية لتقديم رسالته
» «الخشت» يحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات
» شاب يذبح صديقه ويتهمه بالتعدي على "الشرطة"
» انتحار أمين شرطة بطلق ناري بـ"الإسكندرية"
» لست خيالاً.. كلب يكشف إصابة صاحبته بمرض السرطان
» تصريح صادم لـ كاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة
» شاهد.. آخر رسالة لـ مارلين مونرو قبل انتحارها
» ميدو: في هذه السن سأصل لرئاسة الزمالك
» شاهد.. طفل بصوت عذب يؤم المصلين

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف