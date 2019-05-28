مطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس السعودية

28 مايو 2019 - 08:14 م

طالبت الأديبة والكاتبة السعودية “زينب حنفي”، بضرورة تدريس الثقافة الجنسية في المدارس السعودية، مؤكدة استخدامها “للجنس” في بعض روايتها، قائلة: ” أنا استخدم الجنس في الرواية إذا كان يخدم النص الروائي ” .

وضربت “حفني” مثلاً من خلال ظهورها ببرنامج “مجموعة إنسان” الذي يقدمه الإعلامي العلياني، بروايتها ” لم أعد أبكي ” مؤكدة أنها إن لم تكن قد استخدمت الجنس في تصويرها لمشهد اعتداء سائق على فتاة في منزلها، لما كان وصل الهدف التوعوي الذي أرادت إيصاله للقارئ.

ورداً على سؤال حول رأيها عن نشر الثقافة الجنسية في المجتمع، فقالت الأديبة “زينب حنفي” أنها تطالب بتعليم الثقافة الجنسية في المدارس، ونشرها في المجتمع.

وعن الرقابة قالت حفني: ” اليوم أنا متفائلة أن الرقيب الجاهل يختفي، وأمل أن تبدأ دار النشر السعودية في استقطاب الكتاب ” .

