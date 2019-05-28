«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين الدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام، عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق.

ونص قرار رئيس الجمهورية، والذي حمل رقم 247 لسنة 2019، على تعيين "عبدالسلام" لمدة ثلاث سنوات.

من جانبه، هنأ الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عبد السلام عيد عبدالسلام، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدًا لكلية الطب البشري، متمنيًا له التوفيق، خاصةً وأن الكلية تنتظر منه الكثير.