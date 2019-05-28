أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة عارية مع زوجته

28 مايو 2019 - 08:51 م

عاد الفنان أحمد الفيشاوي، لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة مع زوجته ندى الكامل، عبر حسابه على «إنستجرام»، بمناسبة عيد زواجهما الأول.

وظهر الفيشاوي مع زوجته وهو عارٍ والوشم يغطي جسده ويرتدي حلق في أذنه، بينما وضعت زوجته رأسها على صدره وعلق عليها قائلًا: "ذكرى سنوية سعيدة إلى حبي، أنتِ أفضل صديقة وشريكة في الجريمة، أنا أعشقك".

وهاجم النشطاء الفنان المصري وقال بعضهم إنه تزوجها كي يستعرض بها، بينما اعتبر آخرون أن ظهوره وزوجته بهذا الشكل لا يليق ووجهوا له الشتائم.

وأعلن أحمد الفيشاوي، زواجه من ندى الكامل، وهي الزيجة السادسة له، ومن وقتها ويحرص الثنائي على الظهور في العديد من المهرجانات والحفلات بصورة ملفتة ومثيرة للجدل.

وانتشرت مؤخراً العديد من التقارير الصحفية والإخبارية تؤكد انفصال الفنان أحمد الفيشاوى عن زوجته ندى كامل بعد أقل من عام من الارتباط، أثارا خلاله الجدل على السوشيال ميديا من خلال البوستات الذى يقوم بنشرها الفيشاوى للثنائى معاً، تعبيراً عن حالة الحب التى تجمعهما والتى تظهر بمختلف المناسبات التى يحضرانها معاً.

ورغم تلك الحالة إلا أن عدداً من التقارير أنهت هذا الارتباط بشكل مفاجئ استناداً إلى عدم وجود زوجته فى قائمة متابعيه على إنستجرام، وهو ما جعلهم يتكهنون بأن الفيشاوى قام بحذفها تمهيداً لإعلان الانفصال، وهو ما نفاه بظهوره معها بعد ذلك.