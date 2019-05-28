1113 مخالفة في الأسبوع الثاني من دراما رمضان

28 مايو 2019 - 09:18 م

رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالفات الدراما في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، والذي كشف عن وقوع 1113 مخالفة في 23 مسلسلا بزيادة 165 مخالفة عن الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

وكشف تقرير صادر عن "الأعلى للإعلام" أن مسلسل "الواد سيد الشحات" الأكثر مخالفة بـ226، ثم "مملكة الغجر" و"هوجان" بواقع 122 مخالفة لكل منهما، بينما مسلسل "لآخر نفس" الأقل بواقع 3 مخالفات فقط، كما تبين أن 67% من المخالفات تتعلق بالألفاظ السوقية في جميع المسلسلات ما عدا مسلسلي "لآخر نفس" و"علامة استفهام".

وفيما يلي ترتيب المسلسلات بحسب مخالفاتها كما جاء في التقرير:

1- "الواد سيد الشحات" 226 مخالفة، ويعرض على قناة دي إم سي بطولة أحمد فهمي، بواقع 168 لفظ سوقي ومشهدي إيحاءات جنسية ومخالفتين لتوظيف الدين سلبيا و53 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

2- "مملكة الغجر" 122 مخالفة، والمعروض على قناة النهار بطولة فيفي عبده وحورية فرغلي، بواقع 120 لفظ سوقي ومشهدي عنف.

3-"هوجان" 122 مخالفة، ويعرض على قناة الحياة بطولة محمد عادل إمام بواقع 99 لفظ سوقي و13 مشهد عنف و7 للتدخين و3 لعدم احترام اللغة العربية.

4- "زي الشمس" 76 مخالفة، والذي يبث على قناة إم بي سي مصر بطولة دينا الشربيني، بواقع مخالفة سب وقذف و26 ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة و4 إيحاءات جنسية ومخالفة تتعلق بشرب الخمر و3 لعدم احترام القانون و7 مخالفات لكود الطفل و13 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية، ومخالفة لتشوية صورة المرأة ومخالفتان لعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.

5- "قمر هادي" 75 مخالفة، ويعرض على قناة أون بطولة هاني سلامة، بواقع 51 لفظ سوقي و3 مشاهد عنف و6 مشاهد تدخين و3 مشاهد مخدرات و9 لعدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة.

6- "قابيل" 68 مخالفة، والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر بطولة محمد ممدوح، وباقع مخالفتين سب وقذف و21 لفظ سوقي و5 مشاهد عنف ومشهد ايحاءات جنسية و17 مشهد تدخين و10 لعدم احترام القانون و5 مخالفات لعدم احترام اللغة العربية و3 لتشويه صورة المرأة وإهانتها.

7- "شقة فيصل" 59 مخالفة، والذي يعرض في قناة إم بي سي مصر بطولة كريم محمود عبد العزيز، بواقع مخالفة سب وقذف، و36 لفظ سوقي، و3 مشاهد عنف، و3 مشاهد إيحاءات جنسية، و9 مشاهد مخدرات، و4 شرب خمر، ومخالفة تتعلق بتوظيف الدين توظيف سلبي، ومخالفتين لتشويه صورة المرأة.

8- "فكرة بمليون جنيه"، 40 مخالفة، والذي يعرض في قناة إم بي سي مصر بطولة علي ربيع، وجميعها ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة.

9- "أبو جبل" 47 مخالفة، ويعرض على قناة أون بطولة مصطفى شعبان بواقع 38 لفظ سوقي ومشهدي عنف ومشهد إيحاءات جنسية و6 مشاهد تدخين.

10- "سوبر ميرو" 35 مخالفة، الذي يبث على قناة النهار بطولة ايمي سمير غانم بواقع 28 لفظ سوقي ومخالفتين لكود الطفل و5 لعدم احترام اللغة العربية.

11- "ولد الغلابة" 31 مخالفة، والذي يبث على قناة إم بي سي مصر بطولة أحمد السقا، بواقع 25 لفظ سوقي ومشهد عنف ومثله للتدخين ومخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة و3 مخالفات لتشوية صورة المرأة.

12- "الزوجة 18" 30 مخالفة، والذي يبث على قناة النهار بطولة حسن الرداد، بواقع 15 لفظ سوقي ومشهدي عنف و9 إيحاءات جنسية ومخالفتين لتشويه صورة المرأة.

13- "حدوتة مرة" 29 مخالفة، والذي يبث على قناة النهار بطولة غادة عبد الرازق بواقع 16 لفظ سوقي ومخالفتين لعدم احترام القانون و9 لعدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة وإهانتها.

14- "لمس أكتاف" 29 مخالفة، ويعرض على سي بي سي بطولة ياسر جلال بواقع 5 ألفاظ سوقية و6 مشاهد عنف و8 مشاهد تدخين و3 للمخدرات و2 لتشويه صورة المرأة ومخالفة لكل من عدم احترام القوانين وتوظيف الدين سلبيا ومخالفة كود الطفل.

15- زلزال "27 مخالفة" ويعرض على قناة دي إم سي بطولة محمد رمضان، بواقع 10 ألفاظ سوقية ومشهد عنف ومشهدي إيحاءات جنسية و6 مشاهد تدخين ومشهد مخدرات وآخر شرب خمر و4 لعدم احترام القوانين و2 لتشويه صورة المرأة وإهانتها.

16- "البرنسيسة بيسة" 23 مخالفة، ويعرض على قناة الحياة بطولة مي عز الدين، بواقع 17 لفظ سوقي ومشهدي عنف ومشهد تدخين وآخر تشويه صورة المرأة ومخالفتين لكود الطفل.

17- "بركة 21 مخالفة، ويعرض على قناة سي بي سي بطولة عمرو سعد بواقع 4 ألفاظ سوقية ومشهدي عنف و3 مشاهد إيحاءات جنسية ومشهد تدخين و3 للمخدرات و4 مخالفات لعدم احترام القانون ومخالفتين لتوظيف الدين سلبيا ومخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

18- "بدل الحدوتة 3" 14 مخالفة، ويعرض على سي بي سي بطولة دنيا سمير غانم، بواقع 11 لفظ سوقي ومخالفة لحض على الكراهية و2 للتدخين.

19- "كلبش" 11 مخالفة، ويعرض على قناة أون بطولة أمير كرارة، بواقع 5 ألفاظ سوقية ومشهدي عنف ومخالفة لكل من سب وقذف وشرب الخمر وعدم احترام القوانين.

20- "حكايتي" 7 مخالفات، ويعرض على قناة أون بطولة ياسمين صبري، بواقع 4 ألفاظ سوقية ومشهد عنف ومشهدي تدخين.

21- "ابن أصول" 7 مخالفات، ويعرض على دي إم سي بطولة حماده هلال بواقع 5 ألفاظ سوقية ومشهد مخدرات وآخر إيحاءات جنسية.21-علامة استفهام "6 مخالفات" ويعرض على قناة أون بطولة محمد رجب بواقع 5 مشاهد تدخين ومشهد للمخدرات.

22- "طلقة حظ" 5 مخالفات، والذي يعرض في قناة أون بطولة مصطفى خاطر بواقع 4 ألفاظ سوقية ومشهد عنف.

23- لآخر نفس" 3 مخالفات، ويعرض على قناة الحياة بطولة ياسمين عبد العزيز بواقع مخالفتين لتوظيف الدين سلبيا ومخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة.