» مشادة بين أحمد فتحي ورمضان صبحي

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المصريون

الاهلى

رمضان صبحى

شهد مران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أمس الاثنين، مشادة بين اثنان من نجوم الفريق الأحمر، على مرأى ومسمع من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

بدأت الواقعة بعد تدخل رمضان صبحي على زميله أحمد فتحى بقوة في إحدى الكرات المشتركة، الأمر الذي آثار غضب فتحى الذي طالب رمضان بالاعتذار ليقول له رمضان :"أنا معملتش حاجة عشان اعتذر".

وتسبب رد رمضان صبحى فى إثارة حفيظة أحمد فتحى، الذى انتظر وتدخل بقوة على رمضان فى كرة مشتركة آخري ليتطور الأمر بينهما لاشتباك، لكن باقي اللاعبين تدخلوا لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

من جانبه طلب مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلي من اللاعبين الحذر فى التدخلات المشتركة تجنباً لتعرض أي لاعب للإصابة، مهدداً المخالفين للتعليمات بالطرد من المران الذي شهد إصابة أكثر من لاعب بسبب التدخلات القوية ومنهم جونيور أجاي وأحمد حمودي.


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