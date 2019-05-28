اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق

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السودان

تعليق

اعتراض

طائرة سعودية

كشفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، سبب تأخر الطائرة السعودية من طراز (A320 ) عن موعد وصولها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقالت “الخطوط”، في بيان لها: إنه “صادف تواجد الطائرة في رحلتها رقم (sv464 ) بمطار بورت سودان، دخول مجموعة من الأفراد بطريقة غير نظامية، محاولين إعاقة الحركة بالمطار، ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين”.

وأكدت “الخطوط السعودية”، أنه بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا مقطع فيديو، يظهر عددًا من الأشخاص في السودان، وهم يعترضون طائرة تابعة للخطوط السعودية.


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