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الرجال أم النساء.. من الأفضل في إدارة الأموال

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الرجال أم النساء.. من الأفضل في إدارة الأموال
الرجال أم النساء.. من الأفضل في إدارة الأموال

خالد الشرقاوي - متابعات

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يعتبر سؤال من الأفضل في إدارة الأموال النساء أم الرجال؟ أحد الأسئلة الشائعة التي لطالما كانت لفترات طويلة محل جدل.

رجح استطلاع للرأي بأن المرأة تتفوق على الرجال في إدارة المال، لأنها تلتزم بالميزانية وتنفق أقل على المشتريات غير المخطط لها.

فبحسب دراسة نشرتها صحيفة "dailymail " البريطانية، المرأة أكثر مسؤولية من الناحية المالية، ومن المحتمل أن تكون على علم بمقدار ما لديها من أموال في حساباتها البنكية أكثر من الرجل.

النساء تنفقن أقل من الرجال

ينفق الرجال في المتوسط ما يعادل 82 دولارا في الشهر، مقارنة بالنساء اللواتي ينفقن 54 ما يعادل 68 دولارا ويعتبرن أنفسهم كثيرات الإنفاق على المشتريات غير المخطط لها.

أما النساء فيلتزمن على الأرجح بالميزانية أكثر من الرجال.

وقالت 52 في المئة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع، إنهن يكرهن المخاطرة حين يتعلق الأمر بالأموال، مقارنة بـ 41في المئة فقط من الرجال.

النساء مندفعات في الإنفاق ولاترغبن بأسهم الشركات والبورصة

تميل النساء إلى اعتبار نفسها أكثر اندفاعية في الإنفاق، في حين أنها تنفق أموالا نقدية على المشتريات أقل ما ينفقه الرجل.

وكشف البحث أيضا أن 3 بين كل 5 أفراد في علاقات عاطفية يعتقدون أن شركاءهم جيدون في إدارة المال، وقال 72في المئة نفس الشيء بشأن أنفسهم.

بينما اعترف نحو 15 في المئة بأنهم لا يعرفون قدر المال في حساباتهم البنكية.

وبأن واحد بين كل 10 أفراد سعيدا بالمخاطرة بمبلغ مالي كبير، في حين أن 44 في المئة من المشاركين على استعداد للمخاطرة بمبالغ مالي صغير.


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