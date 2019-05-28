» حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب

28 مايو 2019 - 09:57 م

نفت مصادر مقربة من عائلة عبد الحق نوري خبر الهولندي من أصل مغربي، ولاعب أياكس أمستردام الهولندي، خبر وفاته، عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أزمة صحية ألمت باللاعب.

وناشد المصدر بضرورة التأكد من الأخبار خاصة التي تتعلق بالوفاة، قبل نشرها بهذا الشكل، مشددا أن اللاعب مازال في العناية المركزة متشبثا بالحياة.

وسقط اللاعب ذو الأصول المغربية، في مباراة ودية بين أياكس وفيردر بريمن الألماني، وأصدر أياكس في بيان رسمي، إن "نوري" أُصيب بـ "اضطراب ضربات القلب" خلال المباراة الودية، أدت إلى تلف في "الدماغ".