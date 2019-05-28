جومانا مراد تتحدث لأول مرة عن"اعتناقها الإسلام واعتزال الفن"

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اعتزال الفن

كشفت الفنانة السورية، جومانا مراد، حقيقة اعتزالها الفن، مؤكدة أنها لم تعتزل أبدًا، ولكنها ابتعدت فتره عن الأضواء من أجل استقرار زواجها وتحقيق حلم الأمومة.

وبينت أن الهدف من وراء كشفها عن المصاعب التي واجهتها في الحمل وانتظارها لسنوات، هو إعطاء الأمل لكل امرأه بأنه لا يوجد شيء بعيد عن إرادة الله، مؤكدة أنها استطاعت تحقيق حلم الأمومة بالدعاء واليقين بقدرة الله.

وسخرت جومانة في لقاء مع قناة"العربية"، من الأخبار التي تم تداولها حول قيام زوجها بإهدائها جزيرة فور إنجابها لابنها محمد، معلقة: "ياريت.. صيت غنى ولا صيت فقر".

وقررت أن تضع حدًا للجدل الذي أثير حول اعتناقها الإسلام مؤخرًا، بعد ظهورها في الحج، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح، لأنها هي مولودة مسلمة من الأصل.

وأشارت إلى أنه ليس لديها مانع لتقديم أدوار الإغراء، حيث من الممكن أن تقدمه بشكل غير مبتذل، معلقة: "الإغراء ممكن يكون نظرة مش لازم يكون عري".

وكانت الفنانة السورية جومانة مراد، قد رزقت بمولودها الأول من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو وأطلقا عليه اسم "محمد".


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