» «صلاح» متحديًا: «لا يهمني.. النهائي لنا»

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ليفربول

توتنهام

نهائي دوري أبطال أوروبا

تحدث النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تحقيق الريدز للقب دورى أبطال أوروبا والفوز فى المباراة النهائية أمام توتنهام.

وأوضح صلاح فى حديثه لقناة "سكاى سبورتس"، أن ليفربول قادر على تحقيق اللقب الأوروبى، وأن يورجن كلوب المدير الفنى للفريق قيمته تزيد من قدرة الريدز على حصد اللقب.

وأكد النجم المصرى شغفه وحماسه لخوض مواجهة نهائى الأبطال أمام توتنهام، مشيرًا إلى أن خسارة نهائى الموسم الماضى ستكون دافعًا قويًا لتحقيق اللقب هذه المرة.

وأضاف: "لم نتحدث مع كلوب عن تفاصيل اللقاء حتى الآن، لكننا نعلم قيمة مدربنا وقدرته على حسم هذه المباريات، المواجهة ستكون معقدة، لكن ذلك لا يهمنا، النهائى لنا ونريد الفوز به".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، السبت المقبل، فى المباراة النهائية لدورى الأبطال الأوروبى فى العاصمة الإسبانية مدريد.



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