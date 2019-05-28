» وفاة والد لاعب شهير في الأهلي

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المصريون

الاهلى

توفي والد ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، اليوم، الثلاثاء، إثر معاناة طويلة مع المرض.

وحرص عدد كبير من لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وزملاء اللاعب من أندية أخرى على تقديم واجب العزاء.

يعد ناصر ماهر أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى ، وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى ، إلا أنه أصبح جليس دكة البدلاء فى المباريات الأخيرة .


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