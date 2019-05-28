» «شوبير» يفتح النار على نجل رئيس الزمالك

28 مايو 2019 - 10:43 م

أكد أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن جميع أعضاء مجلس الجبلاية مؤهلين للعمل بها، وذلك ردًا على أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "كل من يعمل في اتحاد الكرة مؤهل، ولم نهبط على مناصبنا في الجبلاية بالباراشوت، لأننا أقارب أحد، ولكننا قادرين إدارة الكرة بشكل جيد".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: "نحن أبناء هذه اللعبة، ومكانتنا تأتي بعد رموز الكرة الذين أسسوا كرة القدم، لذلك تاريخينا يؤهلنا لإدارة الكرة في مصر بشكل مميز.