رئيس المخابرات المصرية يزور ليبيا

28 مايو 2019 - 11:06 م

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس المخابرات العامة المصرية، توجه إلى دولة ليبيا، والتقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

فى وقت سابق استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالقاهرة، فى 9 مايو الجارى، مؤكدًا دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، بأن الرئيس السيسي اطلع من المشير حفتر على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكداً دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما "أكد السيسي على دعمه دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل".

وكرر الرئيس المصري دعمه للمؤسسة العسكرية الليبية في القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة.