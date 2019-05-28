» بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت

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الكويت

بيان

الثانوية

القنصلية المصرية

دعت القنصلية المصرية في الكويت الراغبين في تصديق شهادات الثانوية العامة الكويتية للعام الحالي 2019 إلى مراجعة مقر المكتب الثقافي المصري، بمنطقة الجابرية قطعة 8 شارع 110 بجوار مستشفى هادي، لاعتماد والتصديق على شهادات الثانوية العامة.

وأشارت القنصلية في بيان لها، أن التصديق سيتم في نفس الوقت بمقر المكتب الثقافي على تلك الشهادات «فقط».

وقالت القنصلية أن تصديق الشهادات سيكون يومي الأحد والأثنين 2 و3 يونيو المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، مشددة على أن أعمال التصديقات الأخرى «غير شهادة الثانوية العامة» ستكون بمقر القنصلية بمنطقة السلام.


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