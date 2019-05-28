القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"

28 مايو 2019 - 11:21 م

رد المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء، على مزاعم تقرير هيومن رايتس ووتش الدولية، بشأن وجود انتهاكات فى سيناء.

وأكد "الرفاعى"، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن التقرير جاء مغايرًا للحقيقية ومعتمدًا على مصادر غير موثوقة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية "تتخذ كل التدابير القانونية وتراعي حياة المدنيين بسيناء".

ولفت إلى أن "بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة".

وقال إن "القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية وراعت المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية".

وسبق أن علقت الخارجية المصرية في 2017 على تقارير مشابهة عن سيناء أعدتها "هيومن رايتس" بالقول إنها "تقارير تكشف بوضوح مدى الانتقائية واللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وإغفال كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر، والالتزام الرسمي على أعلى المستويات السياسية، بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب، أو أية انتهاكات".