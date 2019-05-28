  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:44 م
بحث متقدم
إنقاذ طفل مختطف قبل ذبحه على مقبرة

بالفيديو والصور.. إنقاذ طفل مختطف قبل ذبحه على مقبرة

السعودية

ملك عربي أول الغائبين عن "قمة مكة" الطارئة

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"

سفارة مصر في الكويت تحيى الذكرى الثالثة لثورة يناير

بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور ليبيا

بيراميدز

دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط «بيراميدز» لـ«مخالفته القانون»

حقيقة هبوط طائرة سعودية في تل أبيب

اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق

محمد صلاح

«صلاح» متحديًا: «لا يهمني.. النهائي لنا»

جومانة مراد

جومانا مراد تتحدث لأول مرة عن"اعتناقها الإسلام واعتزال الفن"

جهاد جريشة

القصة الكاملة لإيقاف جهاد جريشة من الاتحاد الإفريقي

القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"

آخر الأخبار

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

وكالات

أخبار متعلقة
#

القوات المسلحة توجه رسالة هامة للمواطنين

#

عبد العال: لا نسمح بتدخل الجيش في السياسة

#

"القوات المسلحة" تنظم قرعة حج لـ"شهداء" الجيش علي نفقتها الخاصة

#

الإفتاء: دعم مواجهة الإرهاب واجب شرعي

رد المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء، على مزاعم تقرير هيومن رايتس ووتش الدولية، بشأن وجود انتهاكات فى سيناء.

وأكد "الرفاعى"، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن التقرير جاء مغايرًا للحقيقية ومعتمدًا على مصادر غير موثوقة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية "تتخذ كل التدابير القانونية وتراعي حياة المدنيين بسيناء".

ولفت إلى أن "بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة".

وقال إن "القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية وراعت المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية".

وسبق أن علقت الخارجية المصرية في 2017 على تقارير مشابهة عن سيناء أعدتها "هيومن رايتس" بالقول إنها "تقارير تكشف بوضوح مدى الانتقائية واللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وإغفال كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر، والالتزام الرسمي على أعلى المستويات السياسية، بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب، أو أية انتهاكات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت
» «جريشة» ردًا على عقوبة الكاف: «جاء لمجاملة طرف معين»
» «شوبير» يفتح النار على نجل رئيس الزمالك
» وفاة والد لاعب شهير في الأهلي
» «خالد الجندي»: تارك الصلاة «كافر» في هذه الحالة
» موعد مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي
» حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب
» السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية
» مشادة بين أحمد فتحي ورمضان صبحي
» السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل
» ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة متلبسًا بالرشوة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف