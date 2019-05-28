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ابتكار لاصقة صغيرة للتعامل مع ضغط الدم

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ابتكار لاصقة صغيرة للتعامل مع ضغط الدم
ابتكار لاصقة صغيرة للتعامل مع ضغط الدم

خالد الشرقاوي - متابعات

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ابتكر فريق من باحثي جامعة كاليفورنيا الأمريكية حلا فعالا للتعامل مع مشكلة اضطراب ضغط الدم، وذلك عن طريق لاصقة مرنة صغيرة الحجم.

وقال موقع zdnet أن الحل الجديد عبارة عن لاصقة مطاطية، مرنة يتم لصقها على الجلد، يمكن من خلالها وضع حالة ضغط الدم دائما تحت المراقبة، دون الحاجة إلى طرق معقدة أو أجهزة كبيرة الحجم يصعب حملها في كل مكان.

وقال الفريق البحثي إن اللاصقة الجديدة تستخدم موجات فوق الصوتية، وهي تقدم خدمة لا تقدر بثمن للأطباء الذين يريدون متابعة ضغط دم مرضاهم بصفة مستمرة، خاصة مع الحالات الحرجة.

يشار إلى أن اللاصقة مصنوعة من طبقة رقيقة من السيليكون، بها عدد من الموصلات الإلكترونية، تحتوي كل منها على أجهزة دقيقة الحجم تعمل على توليد الموجات فوق الصوتية، وترتبط هذه الموصلات فيما بينها بشبكة من الأسلاك النحاسية للتكيف مع شكل وانحناءات الجلد.

ويمكن للموجات فوق الصوتية اختراق الجسم بعمق 4 سنتيمترات تحت سطح الجلد وتسجيل قراءات ضغط الدم لحظة بلحظة، وأشار العلماء إلى أنه من الممكن أيضا تطوير التقنية ذاتها لمراقبة وظائف حيوية أخرى داخل الجسم بسهولة.


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