» «تركي آل الشيخ» في حيرة بسبب هذا القرار

29 مايو 2019 - 12:42 ص

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رحيل الأرجنتيني رامون دياز عن القيادة الفنية للفريق بشكل رسمي.

وكتب آل الشيخ، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة.. عندي 23 CV كلهم موافقين.. وكل واحد منهم أحسن من الثاني وله ميزة".



وحجز بيراميدز مقعده الإفريقي في دوري الأبطال أو الكونفدرالية في الموسم المقبل، بعدما ضمن احتلال المركز الثاني أو الثالث في الدوري المصري الذي يحتل حاليا وصافته بـ69 نقطة بعد خوض 33 مباراة.

وأضاف: "احترت.. من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية؟".

وكان رامون دياز تولى القيادة الفنية لبيراميدز في يناير الماضي خلفًا للمدرب المصري حسام حسن، المدير الفني الحالي لسموحة.

وقاد الأرجنتيني المخضرم بيراميدز في 12 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة فقط على يد الجونة، ليجمع 27 نقطة للفريق.

جدير بالذكر أن هناك مباراة واحدة متبقية لبيراميدز في الدوري خلال الموسم الجاري (2018-19)، وستكون أمام حرس الحدود يوم الخميس المقبل.