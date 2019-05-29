  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:51 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

أول تعليق من "السيسي" على عملية "العشماوي".. هذا ما قاله

العشماوي

مصر تتسلم إرهابي شديد الخطورة مع "العشماوي".. تعرف عليه

"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار

«الإفطار والسحور».. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار

منتخب مصر

موجة غضب بين «المستبعدين» من قائمة الفراعنة فى «كان 2019»

العشماوي

قوات خاصة تتسلم «هشام عشماوي» وتعيده إلى مصر

الأهرامات

بالأرقام.. «الآثار» تعلن زيادة أسعار دخول المناطق الأثرية

إنقاذ طفل مختطف قبل ذبحه على مقبرة

بالفيديو والصور.. إنقاذ طفل مختطف قبل ذبحه على مقبرة

السعودية

ملك عربي أول الغائبين عن "قمة مكة" الطارئة

الزمالك

شاهد.. تشجيع الزمالك يوحد الفلسطينيين والإسرائيليين

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"

النيابة العامة بالمغرب تفتح تحقيقا في وفاة والد معلمة

عرب وعالم

المغرب
المغرب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تركيا تكشف عن اسم الجاسوس الذي شنق نفسه

#

بالفيديو.. إحباط محاولة أستيراد 6.5 طن من الحشيش

#

النيابة والبرلمان السوداني: التحقيقات في الأحداث "مستقلة"

#

مذكرة رسمية.. مذيع «الجزيرة» مطلوب أمام القضاء المغربي

أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق في وفاة والد معلمة بإحدى مستشفيات العاصمة الرباط، إثر إصابته خلال تفريق قوات الأمن وقفة احتجاجية للمعلمين المتعاقدين.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، اطلعت الأناضول على نسخة منه، طالبت فيه بإجراء تشريح طبي لجثمان الفقيد لمعرفة ملابسات الحادث.وكان عبد الله حجيلي، والد معلمة متعاقدة، يرافق ابنته خلال احتجاجات المعلمين في أبريل/نيسان الماضي، وأصيب أثناء تفريق قوات الأمن الاحتجاجات، بحسب البيان.
ووعدت النيابة العامة باتخاذ قرار قانوني ملائم في ضوء نتيجة التحقيقات.والإثنين، طالبت جمعيتان مغربيتان بفتح تحقيق في وفاة حجيلي، ومعاقبة المتورطين في الحادث.
وفي سياق متصل، بدأت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"(غير حكومية) إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من الثلاثاء حدادا على روح الحجيلي.
وأطلقت الحكومة منذ 3 سنوات؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، قرر الأساتذة المتعاقدون العودة إلى التدريس بعد 6 أسابيع من الإضراب العام، بحسب وزارة التربية الوطنية المغربية.
ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المنظم لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله الجيش الليبي عن تسليم "عشماوي"
» تطورات جديدة بأزمة إيقاف جهاد جريشة إفريقيًا
» إغلاق كافة فروع بنك السودان المركزي الأربعاء
» كلوب: تتويجي بأبطال أوروبا ستكون أعظم لحظة في مسيرتي
» أول فيديو للحظة وصول هشام عشماوي مطار القاهرة
» دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط «بيراميدز» لـ«مخالفته القانون»
» «تركي آل الشيخ» في حيرة بسبب هذا القرار
» بالفيديو.. خناقة بين ثنائي تشيلسي والمدرب يغادر المران
» شاهد.. تشجيع الزمالك يوحد الفلسطينيين والإسرائيليين
» بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت
» «جريشة» ردًا على عقوبة الكاف: «جاء لمجاملة طرف معين»

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان